Появились фото пятидверного внедорожника Suzuki Jimny

04.05.2020, 11:15, Новости дня

Новый японский внедорожник Suzuki Jimny в скором времени поступит в продажу на рынке Индии в пятидверной модификации.

Пользователям уже доступны рендерные снимки автомобиля, который существенно отличается от предшественника удлиненным кузовом. Таким образом, автомобиль имеет дополнительные двери для заднего ряда сидений. Изменения на кузове коснулись линии остекления, имеющей соответствующее удлинение. Выпуском компактного внедорожника Suzuki Jimny займутся на заводе в Индии. Ранее здесь выпускались только трехдверные версии автомобиля.

Что касается технических характеристик новинки, то они пока удерживаются в тайне от покупателей. Напомним, для российского рынка доступна единственная версия с 1,5-литровым агрегатом, который выдает 102 л.с. мощности. Внедорожник обладает системой полного привода.