В РФ стартовали продажи новых кроссоверов BMW X5 M и X6 M

04.05.2020, 11:15, Новости дня

Российские дилеры начали продажи новых кроссоверов BMW X5 M и X6 M.

В свою очередь, в базовой комплектации автомобили оснащаются 4,4-литровыми турбированными двигателями, которые имеют 600 л.с. мощности. С такими параметрами разгон до сотни составляет 3,8 секунд. Вместе с тем в улучшенной версии Competition мощность увеличивается до 625 л.с. Во всех версиях автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Предельная скорость кроссовера составила 250 км в час.

Отличить новые модели можно по видоизмененным боковым зеркалам, решетке радиатора, накладками на бамперах и вентиляционным отверстиям. Старт продаж пока осуществляется исключительно дистанционно через онлайн-заказы.