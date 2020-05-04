 

В РФ начались продажи со скидками смартфонов серии Honor 9

04.05.2020, 11:00, Разное

На территории РФ 4 мая стартовали продажи новых смартфонов Honor 9C, 9A и 9S. В случае приобретения потребители могут рассчитывать на различные скидки и подарки в виде фитнес-браслетов.
За 12 990 рублей можно приобрести смартфон Honor 9C. Отдав на 2000 рублей меньше, покупатель обзаведется китайским девайсом 9A, модель 9S стоит всего лишь 6990 рублей. Так, мобильные аппараты определенный период времени будут доступнее, нежели сообщалось в период анонса. В настоящее время те клиенты, которые купили Honor 9C, получают в подарок скидку в 2000 рублей и фитнес-браслет Band 5. Подобные меры затронули остальные модификации – за 9C дают в торговых точках скидку в 1500 рублей и Band 4 Running, за 9S – 1000 рублей и тот же аксессуар.

Все смартфоны от известного китайского производителя функционируют на операционной системе Android 10 без сервисов американской корпорации Google. Вместо них сотрудники бренда внедрили фирменные механизмы, в том числе интернет-магазин AppGallery. Модулем бесконтактной оплаты могут похвалиться модификации 9A и 9C. У последнего имеется тройная основная камера с главным датчиком на 48 Мп, и на обратной стороне заметна вертикальная организация системы. Также стоит отметить присутствие 6,39-дюймового дисплея разрешением 1560 x 720, врезанную «фронталку» на 8 Мп, процессор Kirin 710A, 4 Гб/64 Гб памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Honor 9A обладает 6,4-дюймовым экраном, основной тройной камерой на 13+5+2 Мп, фронтальной на 8 Мп, MediaTek Helio P22, 3 Гб/64 Гб памяти и батареей на 5000 мАч. У Honor 9S имеется дисплей на 5,54 дюйма, 2Г/32 Гб памяти, чип MediaTek P22, основная камера на 8 Мп, селфи на 5 Мп и батарея на 3020 мАч.



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