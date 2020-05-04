Регина Тодоренко в ответ на травлю в Сети выпустила фильм о домашнем насилии в России

04.05.2020, 11:09, Разное

Регина Тодоренко, столкнувшаяся с травлей в Сети из-за неосторожного высказывания о жертвах домашнего насилия, анонсировала выход авторского проекта. Фильм, созданный телеведущей при содействии многих специалистов, включая психологов, расскажет о жестокости в некоторых российских семьях.

Артистка в ходе подготовки документальной ленты пообщалась с юристами, представителями благотворительных фондов, психологами, занимающимися вопросами насилия в семье. Тодоренко пыталась окунуться в тему, чтобы понять суть проблемы. Картина, получившая название: «А что я сделала, чтобы помочь?», появилась на YouTube-площадке.

В Instagram-аккаунте телеведущая отметила, она надеется, что ее новый проект поможет многим избавиться от предрассудков, научит принимать правильное решение в случае домашнего насилия. Артистка считает, ради того, чтобы показать, сколько женщин в РФ сталкивается с жестокостью в семье, «стоило потерять контракты, титулы и доверие зрителей».

Скандал с Тодоренко спровоцировали ее предположения, что некоторых женщин может устраивать роль жертвы. После таких заявлений телезвезда не только подверглась критике, но ее лишили титула «Женщина года» по версии Glamour, и многие фирмы разорвали с ней договора на рекламу, напоминает iReactor.