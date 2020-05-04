Власти Японии продлили режим ЧС в стране

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04.05.2020, 11:08, Новости дня

Срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Японии, введенной из-за пандемии нового коронавируса, продлен до 31 мая, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции, передает ТАСС. 

«Срок действия режима ЧС продлен до 31 мая», – сказал премьер на заседании.

Напомним, правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны. В апреле Япония расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 государств. 



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