Мнение: Мятеж на Сокотре

04.05.2020, 11:05, Разное

Нарастающий разрыв внутри саудовской коалиции осуществляющей интервенцию в Йемен, привел к новым столкновениям между марионетками зависимыми от Саудовской Аравии и ОАЭ.

После того, как сепаратисты Южного Йемена заняли часть южного побережья страны и большую часть Адена, они начали операции против хадистов на острове Сокотра, который ОАЭ хочет аннексировать.

Опираясь на аэропорт, где размещена легкая бронетехника ОАЭ, южные сепаратисты начали осуществлять попытки выбить хадистов из административного центра Хадибо, но были отброшены.

В очередной раз оккупанты начали воевать между собой, причем это происходит в условиях, когда в ряде провинций Йемена, хуситы ведут наступательные операции и теснят хадистов (только в провинции Аль-Джавф за последние 1,5 месяца хуситы освободили 3,5 тыс. квадратных километров территории). Но уже вполне очевидно, что ОАЭ преследуют сугубо сепаратные цели, которые связаны с расколом Йемена и захватом Сокотры. Что будет с Саудовской Аравией и оставшимся Йеменом, эмиратчиков волнует мало.

ВВС Саудовской Аравии нанесли несколько предупредительных бомбовых ударов рядом с позициями южных сепаратистов и угрожают, что если те продолжат попытки взять Хадибо, то их будут бомбить уже всерьез.

Часть личного состава одной из бригад хадистов взбунтовалась и отказалась подчиняться "коррумпированному правительству Хади и назначенному им военному командованию" и вместо флага Йемена, подняли флаг южных сепаратистов. Не удивлюсь, если командиров 1-й бригады морской пехоты банально подкупили. Мятежники отобрали у некоторых частей хадистов бронетехнику и стрелковое оружие, в том числе и частей, где велико влияние партии "Аль-Исла".

По сути, Саудовской Аравии приходится оказывать прямую военную поддержку хадистам, чтобы "союзники" из ОАЭ и их марионетки не выгнали хадистов с острова, и то, не факт, что это получится Йеменская язва приобретает все более и более токсичный характер для Саудовской Аравии, но разумных путей выхода из всего этого не прослеживается. Очень наглядная иллюстрация того, что бывает, когда рассчитываешь на "маленькую победоносную войну", а получаешь свой Афганистан.