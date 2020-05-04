Замглавы администрации президента Казахстана Ашимбаев назначен спикером сената после отставки Назарбаевой

04.05.2020, 11:05, Новости дня

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Маулен Ашимбаев 4 мая был освобожден от должности и назначен депутатом сената, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

После этого информированный источник сообщил агентству “Интерфакс-Казахстан”, что Токаев предложил Ашимбаева на пост спикера сената парламента, а через час после этого депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили кандидатуру Ашимбаева на должность председателя палаты по итогам тайного голосования. Проголосовали 47 присутствовавших депутатов сената (всего их 49). Сенатор Али Бектаев сообщил, что президент Казахстана присутствовал на заседании.

47-летний Ашимбаев родился в Алматы и окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, а также Университет Тафтса в США. С декабря 2019 года был первым заместителем руководителя администрации президента, а в разные годы был помощником президента, заместителем председателя партии “Нур Отан”, депутатом парламента.

Ашимбаев был отправлен в сенат после того, как 2 мая президент Токаев прекратил полномочия Дариги Назарбаевой, старшей дочери бывшего президента Казахстана в качестве депутата сената и спикера палаты. Именно спикер по казахстанским законам является вторым лицом в государстве и занимает пост президента в случае его отставки или смерти. По какой причине были прекращены полномочия Назарбаевой, не уточнялось, но в твиттере Токаев поблагодарил дочь Назарбаева за “активную и плодотворную работу” на посту спикера.

Назарбаева заняла этот пост в марте прошлого года, сразу после того, как Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий президента. Перед этим она с 2016 года была депутатом сената Казахстана, а еще раньше – депутатом нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса), а также занимала посты в правительстве Казахстана.

Назарбаева в последние месяцы стала фигуранткой двух крупных скандалов. В феврале 2020 года внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который сейчас живет в Лондоне, попросил политическое убежище в Великобритании и обвинил власти Казахстана в “высокомасштабной” коррупции. После этого власти Великобритании выписали ордера на арест недвижимости семьи Назарбаевых на $100 млн в этой стране. Все это резко обвалило ее и без того низкий рейтинг на фоне продолжающегося в Казахстане экономического кризиса и эпидемии коронавируса.