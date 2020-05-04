Коронавирус: одни страны снимают ограничения, другие сообщают о пиках заболеваемости

04.05.2020, 11:00, Новости дня

Миллионы людей в воскресенье воспользовались ослаблениями ограничений на выход из дома в связи с коронавирусом, чтобы насладиться весенней погодой, но в тот же день некоторые из самых населенных стран мира сообщили о тревожных новых пиках заболеваемости. Одной из таких стран стала Индия, где произошел самый большой суточный прирост новых случаев.

Уступающая по численности населения только Китаю, Индия сообщила о более чем 2600 новых заражений. В России число новых случаев заболевания впервые превысило 10 тысяч. Подтвержденное число умерших в Великобритании приблизилось к показателю Италии, ставшей эпицентром эпидемии в Европе, хотя население Соединенного Королевства моложе, чем в Италии, и, кроме того, у Великобритании было больше времени на подготовку к удару пандемии.

В США по-прежнему регистрируются десятки тысяч новых случаев инфицирования каждый день. Только в субботу было зафиксировано 1400 летальных исходов.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о возможной второй волне эпидемии, если масштабы тестирования не будут существенно увеличены после снятия ограничений. Из-за длительных ограничений на работу бизнеса глобальная экономика переживает самый глубокий спад с 1930-х годов, уничтоживший миллионы рабочих мест, поэтому требования разрешить предприятиям вновь открыться нарастают.

В Китае, сообщившем только о двух новых случаях заболевания, произошел наплыв посетителей туристических достопримечательностей, вновь открывшихся после ослабления ограничений на поездки внутри страны. Это произошло накануне пятидневного праздника, который продлится до вторника. По сообщениям китайских СМИ, в первые два дня праздника парки Пекина посетили 1,7 миллиона человек, а главные туристические места Шанхая приняли более миллиона посетителей. При этом многие места ограничили ежедневную посещаемость 30 процентами от обычной.

Накануне первых шагов Италии по снятию ограничений министерство здравоохранения сообщило в воскресенье о 174 смертях от COVID-19 за предыдущие сутки, что является самым низким суточным показателем с начала общенационального карантина 10 марта. Итальянские парки и скверы открываются в понедельник.

В Испании многие впервые вышли на улицу после введения общенационального карантина 14 марта, однако правила социального дистанцирования остаются в силе. Ношение масок в общественном транспорте становится обязательным с понедельника.

В Великобритании от премьер-министра Бориса Джонсона требуют обнародовать порядок снятия карантина. Предполагалось, что ограничения будут действовать до четверга, но в ситуации, когда ежедневно сообщается о сотнях летальных исходов – в два раза больше, чем недавно в Италии или Испании – неясно, как страна может снять ограничения, не опасаясь последствий.

55-летний Джонсон, у которого был диагностирован COVID-19, и который провел три ночи в палате интенсивной терапии, заявил газете Sun, что он знал, что его врачи готовились к худшему.

«Это был тяжелый момент, не могу отрицать этого», – сказал он.

По его словам, у врачей «была стратегия на случай "смерти Сталина"», если бы вирус победил.

Еще одна потенциально тревожная новость пришла из столицы Афганистана Кабула, где треть из случайно отобранных 500 человек, которым сделали тест на коронавирус, оказались инфицированными.

В США в штате Нью-Джерси вновь открылись государственные парки, хотя некоторые из них отказывали людям в посещении, после того как парковки заполнялись на 50 процентов.

Маржи Роубак и ее муж были среди первых отдыхавших на песке в парке Айленд-Бич.

«Сорока шести дней в доме было достаточно», – сказала она.

Выступая на телеканале Fox News в воскресенье, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс выразила обеспокоенность по поводу акций протеста вооруженных людей, которые, в основном, были без масок и требовали отменить ограничения на выход из дома и полностью перезапустить экономику. Президент Дональд Трамп поощрял людей «освободить» свои штаты.

«Меня это ужасно беспокоит, потому что, если они вернутся домой и заразят свою бабушку или дедушку, они будут ощущать вину до конца своей жизни, – сказала она. – Поэтому нам нужно защищать друг друга в то время, когда мы выражаем недовольство».

Если ограничения снять слишком рано, то вирус может возвращаться «небольшими волнами в разные места страны», считает доктор Том Инглсби – директор Центра медицинской безопасности в Университете Джонса Хопкинса.

«В динамике этого вируса ничего не изменилось», – сказал он, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что его штат и шесть других создадут региональную цепочку поставок масок, халатов, аппаратов ИВЛ, принадлежностей для тестирования и других материалов, необходимых для борьбы с заболеванием.

«Это повысит нашу конкурентоспособность на международном рынке, и, думаю, сэкономит деньги налогоплательщиков», – сказал Куомо.

В США сохраняется раскол между теми, кто хочет прекращения ограничений, и сторонниками более осторожного подхода, который проявился даже в работе Конгресса.

Сенат, в котором большинство составляют республиканцы, возобновит работу в понедельник. Подконтрольная демократам Палата представителей остается закрытой. Решение лидера сенатского большинства Митча Макконнелла созвать 100 сенаторов поддерживает образ Америки, которая возвращается к работе – образ, который хочет получить Трамп, несмотря на риски.

Что касается других стран, то число новых заражений в России почти в два раза превысило этот показатель недельной давности. Более половины новых российских случаев приходится на Москву, где растет беспокойство по поводу возможной переполненности медицинских учреждений города.

Вертолеты индийских ВВС осыпали больницы некоторых городов лепестками цветов в знак благодарности врачам, медсестрам и полицейским, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией.

Число выявленных случаев заболевания в Индии приблизилось к 40 тысячам, в то время как страна с населением 1,3 миллиарда человек отметила 40-й день общенационального карантина. Официальное число умерших достигло 1323.

В Мехико, где власти ожидают пик заболеваемости на следующей неделе, рабочие превратят Автодром имени братьев Родригес во временную больницу для пациентов с COVID-19. На поле и в помещениях вдоль трассы появятся восемь больничных модулей на 24 койки каждый. Ремонтные боксы будут использоваться в качестве кабинетов для консультаций.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 3,5 миллиона человек, более 246 тысяч скончались, включая 66 тысяч человек в США.

Считается, что все эти данные ниже реальных – из-за проблем с тестированием, методики подсчета умерших во время пандемии и намеренного сокрытия данных властями некоторых стран.