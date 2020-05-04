Минюст США поддержал церковь, оспаривающую ограничения на массовые собрания

04.05.2020, 11:00, Новости дня

Министерство юстиции США подало заявление в поддержку церкви, которая оспаривает введенный в штате Вирджиния запрет на собрания более десяти человек.

В поданном федеральном иске церковь утверждает, что указ губернатора Ральфа Нортэма ущемляет конституционное право на свободное выражение религиозных убеждений.

Полиция города Чинкотиг уведомила пастора церкви о нарушении закона после службы в начале апреля, на которой присутствовали 16 человек, соблюдавшие правила социального дистанцирования.

Министерство юстиции заявило, что власти штата не представили убедительных причин, по которым они относятся к церкви не так, как к нерелигиозным предприятиям, которым разрешено работать более чем с 10 людьми.

В поданном минюстом заявлении говорится, что власти должны найти баланс между использованием лучшего опыта в области здравоохранения и обеспечением свобод.

«Соединенные Штаты существенно заинтересованы в сохранении фундаментального права своих граждан на свободное исповедание религии, которое прямо защищено Первой поправкой [к Конституции США]», – заявило министерство юстиции.

В конце апреля генеральный прокурор Уильям Барр пригрозил оспорить ограничения, введенные властями штатов и муниципалитетов, которые ущемляют религиозную свободу и другие конституционные права.

В своем меморандуме Барр поручил главному чиновнику минюста по правам человека и федеральным прокурорам по всей стране «следить за директивами штатов и местных властей, которые могут нарушать конституционные права и гражданские свободы отдельных граждан».