Личное: Матрёшки в Занзибаре

04.05.2020, 10:55, Разное

Как же меня бесит людская тупость и наглость. Наглость, помноженная на тупость, и возведённая потом в квадрат.

Просто отвратительные люди отказываются использовать голову по назначению — они в неё берут член в Занзибаре, а потом рыдают — заберите нас взад!



Фото: Соцсети

Типичный пример безответственного поведения демонстрируют сейчас нам 700 россиян, застрявших по собственной тупости в Занзибаре. К ним же можно причислить 120 человек, оставшихся на Гоа.

Сидит, например, Амелия Симонова и плачет нам в камеру, что ей не на что снимать дом на Гоа.

2 апреля Амелия должна была вылететь обратно в Россию, но к этому времени аэропорт закрыли, и девка осталась в Индии.

Теперь она всем нам рассказывает, что у неё в кармане 2 тысячи рублей, жрать нечего, а государство не платит ей помощь.

Видео: Соцсети

Слышь, ты — ты серьёзно? На тебя, перелётную вагину, мы должны теперь тратить деньги?

2 апреля она должна была возвращаться, видите ли! Не 2 февраля, и даже не 2 марта! Они дотянули до самого последнего момента, когда уже в январе было всем очевидно, что нужно остаться дома, а вот теперь она требует себе помощи от всех нас!

Напомню, это они таскают в Россию инфекции. Малярию, СПИД, тропические лихорадки и коронавирус. Это им непонятно, что нужно остаться дома — впрочем, им всё понятно, но они не хотят!

Вот именно — не хотят, потому что иначе невозможно объяснить подобную непредусмотрительность!

Им срать на ваше здоровье. Им срать на наши проблемы, что мы уже больше месяца сидим по домам. Им теперь нужны наши деньги, чтобы снять дом на Гоа!

Простите, я буду немилосердна. Мне таких людей не жалко совсем. Хоть в выгребной яме теперь ночуйте — нас это не касается от слова «никак»!

Вам надо было проветрить писи? Вы полетели в штат наркоманов, растоманов и беспорядочных половых связей? Или в Африку вам захотелось? Занзибар, говорите? Так вот сидите там и не тявкайте — нам всем на вас срать.

Русские на войне своих не бросают. Но вы — не на войне, и нормальным людям вы — не свои.

Что, я неправа, кто-то скажет? Права.