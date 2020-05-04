 

Дональд Трамп предсказывает появление у США вакцины от коронавируса к концу года

04.05.2020, 10:54, Новости дня

Дональд Трамп выразил уверенность в том, что у США уже к концу этого года появится вакцина от коронавируса, пишет The Hill. Эти слова прозвучали на фоне сообщений о том, что его администрация пытается реализовать проект, в рамках которого не только предпринимаются попытки ускорить разработку вакцины, но и планируется получить 300 миллионов доз этого препарата к январю следующего года.


Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности его администрации в том, что у Америки вакцина от нового коронавируса появится к концу года, пишет The Hill.

«Мы считаем, что вакцина у нас появится к концу этого года», — заявил американский лидер.

Слова Трампа прозвучали на фоне сообщений о том, что его администрация подталкивает различные агентства к ускорению процесса разработки вакцин в рамках новой операции «Сверхсветовая скорость».

По имеющейся информации, цель этого проекта — не только ускорить разработку вакцины на несколько месяцев, но и получить к январю следующего года 300 миллионов доз этого препарата.

Трамп, похоже, признаёт, что его планы считают амбициозными. Глава Белого дома также добавил, что эксперты в сфере медицины советовали ему не делать подобных заявлений.

«Врачи сказали бы: «Вам не следует этого говорить». Я говорю то, что думаю, — подчеркнул он. — Я считаю, что вакцина у нас будет гораздо раньше».

Член рабочей группы правительства США по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи на прошлой неделе заявил о возможности того, что у Вашингтона к январю следующего года появится надёжная вакцина, пишет The Hill. 



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