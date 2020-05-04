Немецкие ученые выяснили, какие мужчины воздерживаются от мастурбации в самоизоляции

04.05.2020, 10:53, Разное

Ученые из Майнцского университета в Германии выяснили, мужчины каких категорий воздерживаются от мастурбации во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Отказ более характерен религиозным и недоверчивым к науке представителям сильной половины человечества.

Согласно результатам опроса, проведенного в США, люди в поиске занятий во время карантина стали чаще мастурбировать, однако присутствуют категории мужчин, склонных отказываться от самоудовлетворения. Ученые подчеркивают, еще в древности мастурбацию считали грехом против природы и верили, что она становится причиной многих заболеваний. В данное время не существует информации о вреде самоудовлетворения и о пользе отказа от него.

В сети появилось движение NoFap, участники которого полагают, что с помощью отказа от мастурбации станут более уверенными в себе, сконцентрированными и счастливыми, избавившись при этом от проблем с эрекцией. Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали 1063 взрослых мужчин. Все они заполнили анкеты, где рассказали о количестве мастурбаций в течение месяца, наличии сексуальных проблем, доверии к науке, склонности к консервативным взглядам, степени религиозности, собственном видении здорового образа жизни и о силе мотивации.

По результатам исследования исследователи выяснили, что 64% добровольцев хотя бы один раз старались воздержаться от самоудовлетворения. Большая мотивация к отказу была обнаружена у мужчин, убежденных в наличии социальных последствий мастурбации, не доверяющих науке, имеющих консервативные взгляды и более религиозных.