 

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 – в Черновицкой и Киевской областях

04.05.2020, 10:40, Новости дня

Наибольшее число вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировано в Черновицкой, Киевской и Львовской областях. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

В Черновицкой и Киевской областях – по 69 новых случаев, во Львовской – 33.

Среди новых выявленных заболевших – 26 детей и 62 медработника. Госпитализировано 97 человек.

Степанов также сообщил, что из 15 человек, которые умерли от COVID-19 за сутки, большинство имели сопутствующие заболевания.

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, общее число летальных исходов выросло до 303, вылечилось 1619 пациентов.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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