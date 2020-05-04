Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 – в Черновицкой и Киевской областях
04.05.2020, 10:40, Новости дня
Наибольшее число вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировано в Черновицкой, Киевской и Львовской областях. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.
В Черновицкой и Киевской областях – по 69 новых случаев, во Львовской – 33.
Среди новых выявленных заболевших – 26 детей и 62 медработника. Госпитализировано 97 человек.
Степанов также сообщил, что из 15 человек, которые умерли от COVID-19 за сутки, большинство имели сопутствующие заболевания.
По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, общее число летальных исходов выросло до 303, вылечилось 1619 пациентов.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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