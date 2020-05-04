Степанов анонсировал возврат к проведению плановых операций в больницах с завтрашнего дня

04.05.2020, 10:40, Новости дня

С 5 мая в украинских больницах разрешат плановые операции. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, такое решение правительства закреплено изменениями в постановление №211. Степанов подчеркнул, что во время операций не было ни одного случая заражения.

“Были приняты изменения в постановление правительства №211, и сразу же после опубликования, полагаю, уже завтра, у нас будет разрешено проведение плановых операций и плановых госпитализаций по жизненным показаниям”, – отметил министр.

Такие операции будут проводиться только после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР, добавил он.

Минздрав приказом №698 от 23 марта 2020 года запретил учреждениям здравоохранения проводить плановые госпитализации и рекомендовал сделать акцент на телемедицине.

В комментарии изданию “Главком” медики рассказали, что в связи с отменой плановых консультаций и операций может увеличиться смертность от болезней, которые успешно лечатся.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, общее число летальных исходов выросло до 303, вылечилось 1619 пациентов.