Коронавирусом в Украине заразилось 2387 медиков, 18 из них погибли

04.05.2020, 10:40, Новости дня

По состоянию на 4 мая в Украине коронавирус подтвердили у 2387 медицинских работников, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки коронавирус выявили у 62 медиков.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 18 медицинских работников.

С начала вспышки эпидемии большинство заболевших COVID-19 медиков лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 412 человек. 358 медиков уже выздоровели, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, 303 из них скончались, а 1619 вылечились. Таким образом, каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине – медицинский работник.

Підтверджено 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 3. mai 2020

В Центре общественного здоровья считают главными причинами высокого процента инфицирования медработников в Украине отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,4 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.