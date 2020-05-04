 

Коронавирусом в Украине заразилось 2387 медиков, 18 из них погибли

04.05.2020, 10:40, Новости дня

По состоянию на 4 мая в Украине коронавирус подтвердили у 2387 медицинских работников, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки коронавирус выявили у 62 медиков.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 18 медицинских работников.

С начала вспышки эпидемии большинство заболевших COVID-19 медиков лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 412 человек. 358 медиков уже выздоровели, а 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Всего в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, 303 из них скончались, а 1619 вылечились. Таким образом, каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине – медицинский работник.   

Підтверджено 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 3. mai 2020

В Центре общественного здоровья считают главными причинами высокого процента инфицирования медработников в Украине отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами. 

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,4 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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