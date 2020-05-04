Неймар готов урезать зарплату на 50 процентов, чтобы скорее вернуться в “Барселону”

04.05.2020, 10:31, Новости дня

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар не оставляет надежд на смену клубной прописки. 28-летний форвард хочет вернуться в "Барселону" и готов ради этого терять в деньгах.

Накануне "ПСЖ" обозначило свою позицию по вопросу Неймара — бразилец нужен команде, и ради этого боссы клуба готовы предложить ему новое соглашение на улучшенных финансовых условиях.

Однако, как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, сам Неймар имеет другие планы — он по-прежнему рвется обратно в Каталонию, в "Барселону". Ради своего камбэка в "блаугранас" он готов пойти на понижение зарплаты на 50 процентов, лишь бы ускорить процесс трансфера.

Действующий договор бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Он выступает за клуб из столицы Франции с 2017 года, куда перешел как раз из "Барселоны".