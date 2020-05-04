“Пусть учится хорошим манерам”. Нурмагомедов не готов жать руку Макгрегору

04.05.2020, 10:31, Новости дня

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое отношение к ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору. 31-летний россиянин дал понять — ирландец является для него нерукопожатным.

"Прямо сейчас я не готов жать Макгрегору руку. Недостатки есть и у меня, и у Конора, но когда человек продолжает вести себя неподобающим образом, то это показывает его природу, — приводит слова Хабиба интернет-портал Sport Bible. — Конор ударил 70-летнего мужчину, мы все это видели. У него нет морали, он не владеет хорошими манерами. Поэтому пока он не дождется от меня протянутой руки. Пусть сначала осознает свое поведение".

Нурмагомедов и Макгрегор провели между собой один бой в UFC, завершившийся победой россиянина после удушающего приема. Тогда, в октябре 2018 года, после их очного поединка произошла потасовка с участием команд бойцов, в результате чего оба спортсмена были отстранены от боев на разные сроки.