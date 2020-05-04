 

Омская скорая попала в аварию и перевернулась. Видео

04.05.2020, 10:30, Новости дня

В Омске карета скорой помощи совершила разворот перед легковушкой, была протаранена и перевернулась. Пострадала фельдшер, женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью к своим коллегам.

 

Инцидент, по информации УМВД РФ по Омской области, произошел 3 мая поздним вечером на улице Красный Путь. Полицейские пока не называют виновника ДТП, обещая сделать это после проведения проверки.



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