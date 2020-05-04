 

«Идеальная картинка»: Данила Козловский в день своего 35-летия поделился трогательным снимком с маленькой дочерью

04.05.2020, 10:30, Разное

Данила Козловский на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе со своей маленькой дочерью. Трогательную фотографию актер посвятил своему 35-летию.
Данила Козловский свой день рождения встретил в США вместе с гражданской супругой Ольгой Зуевой и дочерью Одой-Валентиной. Возлюбленные уехали за границу для родов, однако из-за пандемии коронавируса пока не могут вернуться домой. В данное время они проживают в арендованном доме в небольшом городке Монток, подальше от шума и людей.

Актер не часто делится с поклонниками семейными снимками, поэтому каждая новая публикация радует его поклонников. На обнародованных кадрах видно, как он любуется своей наследницей во время прогулки у моря. В описании под постом знаменитость отметил, что «в 35 заканчивает разминаться и начинает жить».

Поклонники Козловского откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Идеальная картинка», «Очень красиво!» – умилялись фолловеры. Также пользователи принялись поздравлять своего кумира с круглой датой, пожелав ему и его дочери всего наилучшего. «С днём рождения, самый классный актёр на свете!» – поздравила именинника одна из подписчиц.



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