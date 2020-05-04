Волонтеры «Молодежки ОНФ» взяли под опеку одиноких пенсионеров

04.05.2020, 10:30, Новости дня

Волонтеры «Молодежки ОНФ» взяли под регулярное наблюдение и опеку 607 пенсионеров, ветеранов и представителей маломобильных групп населения из регионов России.

Пенсионерам будет оказываться регулярная помощь в бытовых вопросах, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В частности, в Омской области в волонтерам обратился ветеран Великой Отечественной войны Сергей Еремеев. Пенсионер попросил помочь разобрать завалы после пожара. Пламя не повредило дом ветерана, но уничтожило все надворные постройки.

«С Сергеем Васильевичем мы знакомы давно. В марте помогали ему вывезти снег, потому что двор постоянно затапливало талыми водами. А в этот раз устраняем последствия пожара. Сегодня разобрали сгоревшую баню и другие надворные постройки», – рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Омской области Анастасия Ерахтина.

В Оренбургской области участники региональной команды взяли шефство над пожилой женщиной с онкозаболеванием. Первый раз она обратилась в штаб с просьбой помочь ей добраться в больницу на необходимые процедуры.

«Сложность заключалась в том, что инвалидная коляска не помещается в лифт. Понадобилась помощь двух молодых людей, чтобы спуститься по лестнице с 6 этажа. Пандус в доме установлен, но без посторонних людей женщина бы не справилась. Отвезли в больницу на спецтранспорте, а после процедуры встретили ее и помогли подняться домой», – рассказал участник «Молодежки ОНФ» в Оренбургской области Евгений Пущаев.

Волонтеры планирует доставить женщине продуктовый пакет, который предоставили оренбургские благотворители, а в мае «Молодежка ОНФ» поможет ей добираться до места лечения.

Волонтерские штабы Общероссийского Народного Фронта продолжают работу в 85 регионах. Участники региональных команд «Молодежки ОНФ» в рамках компании #Мывместе помогли выполнить 23 227 обращений.