 

Новый флагман Nokia 9.3 PureView впервые появился на качественных неофициальных изображениях

04.05.2020, 10:30, Разное

Дизайнер Джермейн Смит, ведущий собственный канал в YouTube под названием Concept Creator, поделился рендерами и видеороликом будущего смартфона Nokia 9.3 PureView. Примечательно, что у девайса так и не была обнаружена фронтальная камера.
В своей работе специалист использовал лишь достоверные патентные сведения и надежные данные опытных инсайдеров. По-видимому, речь идёт о новом флагманском смартфоне компании с камерой под дисплеем. Пользователь не сможет видеть её в отключенном и не используемом состоянии, подчеркнул Смит. Разрешение данной камеры – 32 Мп. Что касается дактилоскопического датчика, то он расположится под поверхностью дисплея.

Уже несколько недель известны главные технические характеристики гаджета: 6,3-дюймовый экран PureDisplay V3 с частотой обновления в 120 Гц, 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти для базовой модификации. Аппаратной основой будущей новинки является процессор Qualcomm Snapdragon 865. Ожидается и выпуск версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Два главных модуля основной камеры получат датчики на 108+64 Мп, емкость батареи – около 4500 мАч.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Как приливы в менопаузе влияют на память

04.04 / «Звук истории»: Безруков с годовалым сыном во время карантина слушает музыку на патефоне

27.03 / Анна Седокова представила лукбук сексуальной домашней одежды

17.04 / ФНС предложила регистрировать доходы каждой российской семьи в едином реестре

29.03 / Космический корабль Илона Маска Crew Dragon разбился во время тестов

27.04 / Девайс iPhone SE 2020 успешно прошел испытание на воздействие огнем и изгибы

11.04 / Вера Брежнева о том, как у них с Константином Меладзе проходит карантин: “Какие ссоры, у нас страсть!”

27.03 / Юлия Ковальчук на карантине занимается делам, не снимая пижамы

27.03 / Кашеварова: Вернувшиеся из регионов депутаты ГД пройдут тест на коронавирус перед пленарной неделей

24.04 / В Минздраве рассказали об аномалиях пневмонии при вирусе COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска