Новый флагман Nokia 9.3 PureView впервые появился на качественных неофициальных изображениях

04.05.2020, 10:30, Разное

Дизайнер Джермейн Смит, ведущий собственный канал в YouTube под названием Concept Creator, поделился рендерами и видеороликом будущего смартфона Nokia 9.3 PureView. Примечательно, что у девайса так и не была обнаружена фронтальная камера.

В своей работе специалист использовал лишь достоверные патентные сведения и надежные данные опытных инсайдеров. По-видимому, речь идёт о новом флагманском смартфоне компании с камерой под дисплеем. Пользователь не сможет видеть её в отключенном и не используемом состоянии, подчеркнул Смит. Разрешение данной камеры – 32 Мп. Что касается дактилоскопического датчика, то он расположится под поверхностью дисплея.

Уже несколько недель известны главные технические характеристики гаджета: 6,3-дюймовый экран PureDisplay V3 с частотой обновления в 120 Гц, 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти для базовой модификации. Аппаратной основой будущей новинки является процессор Qualcomm Snapdragon 865. Ожидается и выпуск версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Два главных модуля основной камеры получат датчики на 108+64 Мп, емкость батареи – около 4500 мАч.