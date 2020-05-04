 

“А что я сделала, чтобы помочь”: Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после своих острых высказываний

04.05.2020, 10:10, Разное

“А что ты сделала, чтобы тебя не били?” – в том числе эта фраза, сказанная Региной Тодоренко в одном из интервью чуть больше недели назад, стала причиной для масштабного скандала. В считанные часы Регина лишилась многих крупных контрактов, премии “Женщина года”, навлекла на себя гнев и обиду не только со стороны обычных пользователей, непосредственно столкнувшихся с домашним насилием, но и со стороны знаменитых коллег. Извинения, которые телеведущая принесла несколько раз, не помогли: тема скандала с Региной Тодоренко стала почти такой же популярной, как тема о коронавирусе. И пока некоторые вновь и вновь припоминали ей те самые фразы, сама Регина всю неделю встречалась с адвокатами, психологами, правозащитниками, которые занимаются темой домашнего насилия, в результате чего получился фильм, уже набравший более миллиона просмотров.

Друзья! Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и – самое главное – расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых. Фильм “А что я сделала, чтобы помочь?” вы можете найти у меня в шапке профиля. Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря, – написала Тодоренко в Instagram.

Напомним, телеведущая “Орла и Решки” и “Пятницы с Региной” вместе с мужем Владом Топаловым приняла участие в прямом эфире Peopletalk, где в числе прочего была затронута тема громких звездных разводов и красивых картинок в соцсетях, которые им предшествовали. Первым высказался Влад:

Нужно же быть законченным идиотом, чтобы думать, что если есть красивая картинка, значит в жизни все красиво. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать – у всех все одинаково. Мы тоже ругаемся, и те пары, про которые мы говорим, это нормально. “Ах, он оказывается был груб с ней?” В смысле? Ну он мужик, конечно, он может быть грубым, это его природа. И женщина могла быть грубой, это естественно.

Затем продолжила Регина:

…Мы показываем хорошие и красивые фотографии, потому что делимся счастьем в моменте. Но мы не полные идиоты, которые показывают, как муж умирает в сухом льду. Нужно быть настолько психологически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: “Боже, мой муж меня бьет!” Ты че? У тебя есть мозги вообще? Наверное, наступает какой-то критический момент, чтобы вот такое сказать. А почему он тебя бьет? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?

После этого Регина также дала интервью журналу Glamour, после которого ситуация только усугубилась. Подробнее о скандале можно прочитать в нашем материале.



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