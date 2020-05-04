 

В Роструде объяснили порядок выплат зарплат в майские нерабочие дни

04.05.2020, 10:09, Разное

Власти РФ продлили режим самоизоляции, введенный из-за коронавирусной угрозы, до середины мая. Представители Роструда объяснили, как будет производиться выплата зарплат за нерабочие дни в текущем месяце.
Владимир Путин в начале месяца объявил о продлении карантинного режима до 12 мая. В этот период россияне отмечают майские праздники, традиционно считающиеся выходными. 6, 7 и 8 мая, если бы не угроза коронавируса, сотрудники предприятий должны были выйти на работу. Однако власти РФ сделали эти дни выходными, порекомендовав соотечественникам соблюдать самоизоляцию.

В этот нерабочий период, объяснили в Роструде, сотрудникам, получавшим оклад, его и выплатят. В случае, если трудовым договором предусмотрена сдельная оплата, она производится согласно условиям, обозначенными нормативными актами работодателя. Подобным образом выплачивается зарплата тем, кто трудится на «удаленке».

В ведомстве уточнили, заработная плата работникам должна начисляться по такому же алгоритму, что и в апреле. В предыдущем месяце, который полностью был нерабочим, зарплата сохранялась и выплачивалась в обычном размере, передает «ПолитЭксперт».



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