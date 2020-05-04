“Совершенно новый” Xiaomi Otix Phone Pro оказался выдумкой российских школьников

04.05.2020, 10:09, Разное

Прежде в интернете появились данные о якобы “совершенно новом” смартфоне Xiaomi Otix Phone Pro. Как оказалось, информацию о девайсе придумали школьники из Липецка.

Ранее в социальных сетях возникли данные о новом смартфоне китайской корпорации Xiaomi Otix Phone Pro, но в действительно этот аппарат не существует. Разоблачил миф известный инсайдер Xiaomishka. Пользователь назвал несколько пунктов, по которым можно определить, что смартфон является фейком. Он рассекретил группу школьников из Липецка, нарисовавших гаджеты.

Проблема также заключается в портале Slashleaks, где каждый желающий может опубликовать любую информацию о том или ином технологическом продукте. Нужно напомнить, что на нем отсутствует премодерация, поэтому в свободном доступе оказываются все утечки, как подтвержденные, как и полностью придуманные. Гаджет Xiaomi Otix Phone Pro отнесли ко второму варианту.