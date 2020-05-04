 

Какая погода будет в России на 9 мая

04.05.2020, 10:05, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду стоит ожидать россиянам девятого мая. По словам синоптика, в европейской части страны будут переменная облачность и небольшой дождь, а температура воздуха составит до +18.

При этом Роман Вильфанд уточнил, что это пока приблизительный прогноз. “Говорить о погоде на девятое мая еще очень трудно. Понятно, что будет погода не антициклональная
“, – приводит слова синоптика РИА Новости.

Специалист также отметил, что на этой неделе в европейской части России столбики термометров покажут значения на четыре-пять градусов выше нормы. В Сибири температура поднимется на шесть-восемь градусов выше нормы, сообщает телеканал “360”.



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