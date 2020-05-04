В Минздраве заявили о продлении карантина: Может быть еще один пик

04.05.2020, 10:05, Разное

Большое интервью с Мурашко о ситуации с коронавирусом вышло на телеканале “Россия 24”. Министр уверен, что меры предосторожности, введенные для борьбы с распространением COVID-19, должны быть сохранены хотя бы частично до появления вакцины.

Глава Минздрава заявил, что снятие ограничений будет происходить поэтапно. Он считает, продление карантина по коронавирусу до появления мер профилактики – мера вынужденная и необходимая. “Может быть еще один пик! Мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать время будет”, – заявил Мурашко.

Похоже, что решение о снятии ограничительных мер полностью зависит от того, когда ученым удастся разработать эффективную вакцину от COVID-19. Согласно последним новостям о коронавирусе, произойдет это нескоро.

Например, недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в ближайшие месяцы спасительная “прививка” вряд ли появится. Обычно на разработку подобной вакцины уходят годы. Поэтому стоит ожидать продление карантина как минимум до конца 2020 года.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Апр 2020 в 3:15 PDT

Напомним, что остановить распространение коронавируса в России пока не удалось. По данным на раннее утро 4 мая 2020 года, заражены оказались 134 687 человек, скончались от COVID-19 в стране уже 1280 человек, выздоровели – 16 639.

Ранее продление карантина обсуждали в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова заявила, что ограничительные меры могут быть ужесточены после майских праздников, если распространение COVID-19 остановить не удастся. Она считает, что в таком случае режим самоизоляции может действовать вплоть до июня 2020 года.