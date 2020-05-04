Кроссовер Mercedes-Benz GLB получил новую базовую версию

04.05.2020, 10:02, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz официально представил базовую комплектацию кроссовера GLB 180.

Напомним, данный автомобиль для рынка Европы получил 1,3-литровый бензиновый мотор с мощностью 136 л.с. Также следует отметить применение переднеприводной системы. В свою очередь, первоначально в базовой комплектации модель имела 1,3-литровый мотор с мощностью 163 л.с. Несколько позже разработчики выпустили улучшенную версию с 2-литровым мотором на 116 л.с.

Кроме того, кроссовер GLB 180 получил 7-ступенчатую автоматическую трансмиссию. С такими параметрами разогнаться до сотни можно за 10 секунд, а средний расход топлива составляет 6 литров на 100 км пути. Цена базовой комплектации пока остается неизвестной.