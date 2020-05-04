 

На концерн FCA подали иск более 1 миллиона владельцев машин

04.05.2020, 10:02, Новости дня

Сегодня появились данные, что на автомобильный концерн FCA подали коллективный иск.

В частности, владельцы машин обвиняют производителя в том, что проданная техника изначально имела проблемы с мотором, причем разработчики знали о данной неисправности. Речь идет о силовом агрегате TigerShark MultiAir II на 2,4 литра с завышенным потреблением масла. Из-за имеющейся неисправности автомобиль в любое время может прекратить работу.

Один из специалистов указал, что обнаруженная проблема в обязательном случае приведет к негативным последствиям для силового агрегата, тогда как аналогичный мотор TigerShark MultiAir II применяется в более чем 1 миллионе автомобилей по всему миру. В компании пока не комментируют данный иск.



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