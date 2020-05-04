Ученый назвал условие появления иммунитета к коронавирусу

04.05.2020, 9:53, Разное

Не у всех переболевших коронавирусом нового типа формируется иммунитет к этой болезни. Врач Антон Ершов отметил, что для появления антител недуг должен протекать в средней форме.

По словам профессора МГМУ Антона Ершова, иммунитет к коронавирусу может не возникнуть по двум причинам. Первое – недуг протекал в очень легкой форме. Медик сообщил, определенные лица, которые занимаются спортом, могут не заметить, что болели COVID-19, поэтому организм относится к эпидемии несерьезно и не производит в ответ на инфекцию антитела. Второй вариант касается людей, тяжело перенесших коронавирус. В этот момент компенсаторные способности уходят на поддержание жизни, а не усиление защитной линии. Иначе говоря, у организма мало сил для выработки антител.

Антон Ершов заявил, самым оптимальным для формирования стойкого иммунитета является сценарий протекания заболевания в средней степени тяжести без чрезмерного использования медицинских препаратов. Тогда человеческий организм вырабатывает максимальную защиту против болезни, передает “ПолитЭксперт”.

Прежде кандидат медицинских наук Юрий Лебедин сообщил, те жители России, у которых организм произвел антитела к коронавирусу, уже не подхватят его повторно, но их иммунная система при этом хорошо подвергается нападению иных инфекций. Эксперт отметил также и способность вирусов «подтачивать» иммунитет во взаимодействии с иными инфекциями, поэтому выздоровевшим следует быть осторожнее.