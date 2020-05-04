В Казахстане весенний призыв в армию продлили до августа

04.05.2020, 9:50, Новости дня

В Казахстане срок весеннего призыва в армию продлен до августа из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает казахская служба Радио Свобода со ссылкой на указ президента республики Касым-Жомарта Токаева.

“Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны Казахстана в марте – августе и сентябре – декабре 2020 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва”, – говорится в тексте указа.

Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил полковник Сакен Жусупов уточнил, что работа призывных и медицинских комиссий и отправка в войска пополнения пока приостановлена, призыв граждан на службу “возобновится после снятия режима чрезвычайного положения и продлится до 31 августа”.

“В свою очередь, увольнение военнослужащих, призванных весной 2019 года, будет произведено до 30 июня 2020 года в случае снятия режима чрезвычайного положения”, – подчеркнул Жусупов.

Изначально планировалось завершить призыв в июне.

В конце марта в Казахстане приостановили весеннюю призывную кампанию и увольнение военнослужащих в запас в связи с режимом чрезвычайного положения, введенным из-за распространения коронавируса.

С 16 марта в Казахстане действует режим чрезвычайного положения, 29 апреля власти продлили его до 11 мая.

2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве на специальные сборы с целью укомплектовать территориальные войска Вооруженных сил. Местные активисты считают, что это попытка остановить молодых людей, выдвигающих политические требования в интернете.

Как пишет Радио Азаттык, многие активисты были призваны на срочную службу после протестов в апреле – мае 2019 года против досрочных президентских выборов в июне, победителем которых стал преемник Нурсултана Назарбаева Токаев. В марте прошлого года Назарбаев покинул пост, но сохранил ряд широких полномочий, позволяющих ему оказывать значительное влияние на управление страной.

По данным на 4 мая, в Казахстане зафиксировали 3988 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 27 человек умерли.