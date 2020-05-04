В Москве за сутки 544 пациента вылечились от коронавируса

04.05.2020, 9:48, Новости дня

За минувшие сутки 544 пациента с коронавирусной инфекцией вылечились в Москве, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 7 тыс. 573, передает ТАСС.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 544 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573», – сообщила вице-мэр.

Ракова уточнила, что в каждом определенном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

Вице-мэр призвала россиян ни в коем случае не заниматься самолечением, поскольку «диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста».

«Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача», – добавила она.

По ее словам, после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

Напомним, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что «у нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали возможности вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране».

Ранее в Москве за сутки умерли 35 пациентов с коронавирусом.