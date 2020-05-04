Токаев назначил нового депутата Сената вместо Дариги Назарбаевой

04.05.2020, 9:30, Новости дня

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева, освободив его от должности первого замглавы администрации президента, сообщила пресс-служба президента.

«Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан», – говорится в указе.

Ашимбаев в разные годы работал помощником президента Казахстана, заместителем руководителя администрации президента Казахстана, заместителем секретаря Совета безопасности республики, был первым заместителем председателя правящей партии «Нур Отан».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой. Политолог Андрей Грозин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД раскрыл подоплеку отставки. В Госдуме назвали отставку дочери Назарбаева «громом среди ясного неба».

Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сложил свои полномочия в марте 2019 года.