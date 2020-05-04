«В этом году не было»: Маша Малиновская призналась, что долгое время живет без секса

04.05.2020, 9:30, Разное

Маша Малиновская в своем микроблоге в социальной сети Instagram откровенно пояснила о своей интимной жизни. Модель призналась, что долгое время живет без секса.

Маша Малиновская опубликовала пост, который посвятила реакции пользователей сети на свое признание о пережитом в детском возрасте изнасиловании. Телеведущая подчеркнула, что информирует для тех, кто доказывал ей разницу между формами насилия, распыляя при этом собственную энергию, чтобы они помнили, «есть только человек и происходящее у него в голове, а все остальное иллюзия». Знаменитость отметила, во время написания подписчиками комментариев к ее постам, она может делать самые разные вещи, а именно пить молоко, общаться с друзьями или заниматься сексом, поэтому пользователи общаются не с ней, а сами с собой. «Есть лишь вы и то, что вы чувствуете, раздумывая о своей жизни!» — подчеркнула модель.

Подписчики начали активно комментировать публикацию. Один из фолловеров спросил телеведущую о том, когда у нее в последний раз был секс. Модель ответила, «в этом году не было». На упрек другой подписчицы, мол, таким образом она тратит жизнь впустую, Малиновская заявила, что «некого любить, мадам», поэтому «соблюдает воздержание».