Египет откроет отели для внутренних туристов

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04.05.2020, 9:25, Новости дня

В Египте власти разрешили открыть отели для внутренних туристов при условии, что они будут принимать лишь 25% гостей от максимальной заполняемости. Об этом сообщает Reuters.

На долю туристического сектора в Египте приходится 12–15% ВВП, эпидемия коронавируса привела к ущербу, который оценивается в $1 млрд в месяц. Из-за карантина правительство приостановило международные пассажирские рейсы и закрыло отели, рестораны и кафе, а также ввело ночной комендантский час.

Условием для открытия отелей является наличие там медиков и установка дезинфекционного оборудования. Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у туристов или персонала.

Гости должны быть зарегистрированы онлайн, работники отелей будут проходить быстрые тесты на коронавирус. 

В правительстве сообщили, что с 1 июня отелям разрешат работать с максимальной производительностью 50%.

При этом отелям запрещается проводить свадьбы или вечеринки, организовывать развлекательные мероприятия, подавать кальян и предлагать открытые буфеты. Гостиничные рестораны должны будут обеспечить дистанцию для гостей.

Премьер-министр Мустафа Мадбули заявил, что страна начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни после Рамадана (после 23 мая).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 4 мая во всем мире коронавирусом заразилось 3 507 053 человека. Жертвами COVID-19 стали 247 473 человека, выздоровело 1 125 308 человек. 

В Египте инфицированы 6465 человек, умерли – 429.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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