В Венесуэле заявили, что колумбийские “наемники” хотели убить лидеров страны, в Колумбии информацию отвергли

04.05.2020, 9:25, Новости дня

Власти Венесуэлы заявили о предотвращении попытки вторжения в страну морским путем “наемников” из Колумбии, которые якобы намеревались убить лидеров правительства Венесуэлы. Об этом сообщается в Instagram министерства внутренних дел страны.

“Утром 3 мая была предотвращена попытка морского вторжения группы террористов-наемников из Колумбии, планировавших совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот”, – сказал представитель ведомства.

Он заявил, что нападение удалось предотвратить служащим вооруженных сил Венесуэлы и сил специальных действий.

В МВД уверяют, что в результате столкновений были убиты несколько наемников, еще несколько арестованы.

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La madrugada de este #3May pretendieron realizar una invasión por vía marítima un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia, con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del Gobierno Revolucionario, incrementar el espiral de violencia,generar caos y crear confusión en la población e intento de golpe de Estado. * * Estos terroristas quisieron entran en lanchas rápidas por las costas del estado La Guaira, pero gracias a las acciones oportunas y efectivas de la #FANB y las #FAES del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fueron abatidos unos y detenidos otros. * * Se realizó la incautación de fusiles de asalto que más adelante se dará información, ya que la operación continúa y no se descartan otras detenciones, se está haciendo un rastreo minucioso por mar, aire y tierra * * Nos mantenemos en alerta y resistente permanente ante cualquier amenaza a nuestra Patria y responderemos de manera contundente contra estos grupos terroristas que atentan contra nuestra paz que es y será nuestra principal victoria.

Допис, поширений QUÉDATE EN CASA (@mijpvenezuela) 3 Тра 2020 р. о 5:42 PDT

В министерстве иностранных дел Колумбии отвергли заявление властей Венесуэлы. Там считают, что таким образом режим Николаса Мадуро хочет отвлечь внимание от реальных проблем в стране.

“Это необоснованное обвинение, которым колумбийское правительство пытаются вовлечь в спекулятивный заговор”, – отметили в ведомстве.

В Венесуэле больше года продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором. 23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

С тех пор в стране два руководителя: США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.