 

За сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 418 человек, 15 больных скончались

04.05.2020, 9:25, Новости дня

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили еще у 418 человек.

В течение 24 часов от коронавируса скончалось 15 человек, общее число летальных исходов выросло до 303. В Центре общественного здоровья уточнили, что 86% умерших более 50 лет.

От COVID-19 в Украине уже вылечилось 1619 пациентов (+72 за сутки).

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве: 

Винницкая область – 436;
Волынская область – 340;
Днепропетровская область – 460;
Донецкая область – 81;
Житомирская область – 430;
Закарпатская область – 531;
Запорожская область – 285;
Ивано-Франковская область – 984;
Киев – 1535;
Киевская область – 853;
Кировоградская область – 401;
Львовская область – 506;
Луганская область – 37;
Николаевская область – 161;
Одесская область – 427;
Полтавская область – 227;
Ровенская область – 750;
Сумская область – 112;
Тернопольская область – 896;
Харьковская область – 361;
Херсонская область – 139;
Хмельницкая область – 116;
Черкасская область – 312;
Черновицкая область – 1887;
Черниговская область – 64.

С начала вспышки эпидемии методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 134 592 образца.  

Підтверджено 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 3. mai 2020

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,4 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В Кремле прокомментировали инцидент с замглавы Минпромторга в аэропорту Ижевска

27.03 / Лукашенко собрался приехать в Москву на парад Победы

26.03 / Зеленский о возвращении украинцев из-за границы: Мы оказались перед тяжелым выбором

24.04 / Пентагон решил оценить возможность использования COVID в качестве оружия против США

02.05 / Во Франции число погибших от коронавируса превысило 24 тыс. человек

30.04 / Песков назвал митинг в Северной Осетии ярчайшим проявлением несознательности

22.04 / Российские туроператоры открыли бронирование туров на 2021 год

04.05 / SRF – пандемия лишила работы тысячи таиландских проституток

08.04 / СМИ: Разведка США предупреждала о «катастрофическом» событии в Ухане

26.03 / Журналисты Bihus.info заявили, что в киевских больницах готовят отдельные палаты для VIP-пациентов. Кличко отрицает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска