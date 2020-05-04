За сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 418 человек, 15 больных скончались

04.05.2020, 9:25, Новости дня

По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили еще у 418 человек.

В течение 24 часов от коронавируса скончалось 15 человек, общее число летальных исходов выросло до 303. В Центре общественного здоровья уточнили, что 86% умерших более 50 лет.

От COVID-19 в Украине уже вылечилось 1619 пациентов (+72 за сутки).

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 436;

Волынская область – 340;

Днепропетровская область – 460;

Донецкая область – 81;

Житомирская область – 430;

Закарпатская область – 531;

Запорожская область – 285;

Ивано-Франковская область – 984;

Киев – 1535;

Киевская область – 853;

Кировоградская область – 401;

Львовская область – 506;

Луганская область – 37;

Николаевская область – 161;

Одесская область – 427;

Полтавская область – 227;

Ровенская область – 750;

Сумская область – 112;

Тернопольская область – 896;

Харьковская область – 361;

Херсонская область – 139;

Хмельницкая область – 116;

Черкасская область – 312;

Черновицкая область – 1887;

Черниговская область – 64.

С начала вспышки эпидемии методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 134 592 образца.

Підтверджено 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 3. mai 2020

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,4 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.