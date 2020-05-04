За сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 418 человек, 15 больных скончались
04.05.2020, 9:25, Новости дня
По состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили еще у 418 человек.
В течение 24 часов от коронавируса скончалось 15 человек, общее число летальных исходов выросло до 303. В Центре общественного здоровья уточнили, что 86% умерших более 50 лет.
От COVID-19 в Украине уже вылечилось 1619 пациентов (+72 за сутки).
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах Украины, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:
Винницкая область – 436;
Волынская область – 340;
Днепропетровская область – 460;
Донецкая область – 81;
Житомирская область – 430;
Закарпатская область – 531;
Запорожская область – 285;
Ивано-Франковская область – 984;
Киев – 1535;
Киевская область – 853;
Кировоградская область – 401;
Львовская область – 506;
Луганская область – 37;
Николаевская область – 161;
Одесская область – 427;
Полтавская область – 227;
Ровенская область – 750;
Сумская область – 112;
Тернопольская область – 896;
Харьковская область – 361;
Херсонская область – 139;
Хмельницкая область – 116;
Черкасская область – 312;
Черновицкая область – 1887;
Черниговская область – 64.
С начала вспышки эпидемии методом полимеразной цепной реакции в Украине на коронавирус исследовали 134 592 образца.
Підтверджено 12 331 випадок COVID-19, з них 418 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 3. mai 2020
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,4 тыс. из них скончались, а 1,1 млн вылечились.
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