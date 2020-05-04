Проживание возле крупных дорог увеличивает риск развития этих неврологических болезней

04.05.2020, 9:18, Разное

У людей, которые живут вблизи крупных дорог и шоссе увеличивается риск развития болезни Паркинсона, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера. Ученые связывают это с воздействием загрязненного воздуха. Свои выводы они опубликовали в журнале Environmental Health.

Ученые из Университета Британской Колумбии проанализировали информацию о 678000 жителях района Метро-Ванкувер в Канаде в возрасте от 45 до 84 лет. Согласно полученным данным, проживание на расстоянии не более 50 метров от крупных дорог связано с увеличением риска развития болезни Паркинсона, рассеянного склероза, болезни Альцгеймера и других видов деменции. Авторы предполагают, что это связано с высоким уровнем загрязненности воздуха.

Исследование показало, что проживание возле парков и других «зеленых уголков» оказывает защитное действие, снижая вероятность неврологических патологий.

В исследовании ученые оценивали близость проживания людей к дорогам, уровень загрязненности в каждом районе, уровень шума и наличие парков вблизи места проживания. Они сопоставили эти данные с заболеваемостью неврологическими болезнями.

Связь между уровнем загрязненности и заболеваниями ученым удалось продемонстрировать только для болезни Паркинсона и деменции. Они считают, что такие доказательства для рассеянного склероза и болезни Альцгеймера не удалось получить из-за низкой заболеваемости в этом районе. Чтобы уточнить эти данные потребуются более обширные исследования.

Одной из важных находок исследования стало то, что наличие парков возле мест проживания уменьшает степень вредного воздействия загрязненного воздуха.

«Люди, у которых есть доступ к “зеленым местам” с большей вероятностью физически активны, у них больше социальных взаимодействий. Вероятно, это наиболее очевидные полезные моменты», – сказал Майкл Бауэр (Michael Brauer), соавтор исследования.