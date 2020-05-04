 

France Football: лучший гол Лиги чемпионов забил Зинедин Зидан

04.05.2020, 9:17, Новости дня

Еще одну классификацию для поклонников европейского футбола составило популярное французское издание France Football. Эксперты журнала представили публике рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год. Лучший гол забил француз Зинедин Зидан.

Удар нынешнего главного тренера "Реала" случился в финальном матче континентального турнира 2002 года, когда "Королевский клуб" встречался с немецким "Байером" и победил со счетом 2:1. В тройку лучших также вошли точный удар Мауро Брессана из "Фиорентины" в ворота "Барселоны" в 1999 году и гол Криштиану Роналду за "Реал" в 2018 году, когда он поразил ворота своего нынешнего клуба "Ювентус".

Из других знаменитостей в Топ-10 лучших голов вошел Гарет Бэйл ("Реал", 6-е место), который в 2018 году забил "Ливерпулю" и Роналдиньо ("Барселона", 9-е место), который отличился в матче с "Челси" в 2005 году. Обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси из "Барселоны" свой лучший гол забил "Ливерпулю" в 2019 году и этот мяч поставлен журналистами France Football на 15-е место. Россиян в списке Топ-50 лучших голов Лиги чемпионов нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В течение суток в Китае не зарегистрировано смертей от коронавируса

17.04 / Роскачество дало советы по выбору кагора

02.04 / Главный инфекционист ФМБА предсказал прекращение вспышки коронавируса в России

20.04 / Помогающие больницам группы «Молодежки ОНФ» начали работать без выходных

06.04 / “Бить дубинками и сажать в подвал кого надо”: Кадыров похвалил полицейских за избиение нарушителя карантина

10.04 / NYTimes – у коронавируса в Нью-Йорке в основном европейские корни

01.04 / Расторгуев объявил домашний конкурс на лучшее исполнение песни «Конь»

06.04 / В Тернопольской области от COVID-19 умер 57-летний священник

29.03 / Лидер Little Big опубликовал «карантинную» версию песни «I’m ok»

10.04 / Пасха: если все пойдём в храмы, то беды не избежать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска