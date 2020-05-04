France Football: лучший гол Лиги чемпионов забил Зинедин Зидан

04.05.2020, 9:17, Новости дня

Еще одну классификацию для поклонников европейского футбола составило популярное французское издание France Football. Эксперты журнала представили публике рейтинг самых красивых голов в истории Лиги чемпионов в период с 1992 по 2020 год. Лучший гол забил француз Зинедин Зидан.

Удар нынешнего главного тренера "Реала" случился в финальном матче континентального турнира 2002 года, когда "Королевский клуб" встречался с немецким "Байером" и победил со счетом 2:1. В тройку лучших также вошли точный удар Мауро Брессана из "Фиорентины" в ворота "Барселоны" в 1999 году и гол Криштиану Роналду за "Реал" в 2018 году, когда он поразил ворота своего нынешнего клуба "Ювентус".

Из других знаменитостей в Топ-10 лучших голов вошел Гарет Бэйл ("Реал", 6-е место), который в 2018 году забил "Ливерпулю" и Роналдиньо ("Барселона", 9-е место), который отличился в матче с "Челси" в 2005 году. Обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси из "Барселоны" свой лучший гол забил "Ливерпулю" в 2019 году и этот мяч поставлен журналистами France Football на 15-е место. Россиян в списке Топ-50 лучших голов Лиги чемпионов нет.