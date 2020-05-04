Египет возобновляет работу гостиниц

04.05.2020, 9:17, Новости дня

Министерство туризма Египта объявило о возобновлении работы гостиниц.

"В каждом отеле допускается максимум 25% загрузки (номеров — ред.) с регулярным медицинским осмотром", — сообщается в заявлении министерства в Твиттере.

Египет и Турция — одни из самых популярных направлений у российских туристов.

В конце апреля власти Турции объявили условия начала сезона туризма в условиях пандемии. Отели, которые выполнят эти требования, получат сертификаты "здоровья", сообщил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой.

Отели в Турции в мае первыми встретят турецких туристов, а когда возобновится международное авиасообщение, то Турция разрешит приезжать гражданам из стран, где снижается количество заболевших COVID-19. По прогнозам Эрсоя, начала иностранного туризма можно ожидать к концу августа.

Новые меры безопасности приведут к подорожанию отдыха: как ожидается, новые меры снизят заполняемость отелей в 2 раза, это приведет и к падению доходов. Чтобы избежать убытков, отельеры повысят цены, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

Отели планируется открыть к концу мая. Среди мер безопасности основным станет дистанция. Во-первых, отелям придется снизить плотность проживания: разрешено заселять только через один номер, то есть только половину всех гостиничных мест.

Питание туристов станет персональным с заказом по комплексному меню – без самообслуживания и различных "шведских столов", "открытых буфетов".

Плотность размещения столиков в ресторанах, кафе снижается с учетом новых норм социальной дистанции. Это касается и дискотек, пляжей, других развлечений.

На пляжах расставят шезлонги для размещения "через один" — на расстоянии не менее двух метров от одного отдыхающего до другого. Для семей могут предложить зоны отдыха на пляже или у бассейна. Размещение по принципу "через одного" коснется и транспорта в Турции.