9 главных событий предстоящей недели в экономике

04.05.2020, 9:17, Новости дня

На этой неделе главы стан мира проведут онлайн-конференцию, в рамках которой они будут обсуждать вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также вопросы, связанные с разработкой вакцины. Помимо этого, будет опубликована важная статистика из разных стран, а в РФ состоится заседание правительства, однако оно пройдет без премьер-министра Мишустина, так как у него обнаружили коронавирус.

Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

Понедельник, 4 мая

– Cаммит мировых лидеров

Саммит будет организован в формате видео-конференции. В этот раз он пройдет под председательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Во время саммита лидеры стран будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с ситуацией вокруг эпидемии коронавируса и его последствий для экономики.

– Будет опубликована важная статистика

В частности, будут опубликованы такие данные по США за март, как заказы на промышленные товары, а также уточненные данные о заказах на товары длительного пользования. Помимо этого, будет опубликован уточненный PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за апрель.

Вторник, 5 мая

– Выйдет статистика по США

В частности, будут опубликованы данные по торговому балансу США за март. Как прогнозируют эксперты, дефицит торгового баланса достигнет отметки в $41 миллиард.

Среда, 6 мая

– Банк РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике

Банк РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике в условиях эпидемии коронавируса, которая оказывает влияние на рынки и на общую ситуацию в экономике не только в нашей стране, но и во всем мире.

Четверг, 7 мая

– Заседание правительства РФ

Несмотря на то, что у премьер-министра Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус, и в настоящий момент премьер-министр находится в больнице под наблюдением врачей, заседание правительства РФ состоится 7 мая в штатном режиме. Заседание будет проходить без участия премьер-министра.

– Будет опубликована важная статистика

В частности, будет обнародована информация по уровню инфляции в РФ в апреле. Помимо этого, выйдут данные о торговом балансе Китая за апрель.

– Еврокомиссия опубликует экономические прогнозы

Из-за эпидемии коронавируса экономика Еврозоны, а также других стран мира, оказалась в состоянии рецессии. Пострадали практически все отрасли, вырос уровень безработицы. Все эти аспекты будут отражены в экономических прогнозах Еврокомиссии.

Пятница, 8 мая

– США опубликуют важную статистику за апрель

В частности, будут опубликованы такие данные, как число рабочих мест вне сельскохозяйственного секторе, а также уровень безработицы.

– Видеоконференция министров финансов еврозоны

Ранее министры финансов стран Евросоюза согласовали антикризисный план поддержки экономики в условиях коронавируса. В частности, были определены меры по поддержке малого бизнеса, а также безработных и малоимущих слоев населения.