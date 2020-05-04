9 главных событий предстоящей недели в экономике
04.05.2020, 9:17, Новости дня
На этой неделе главы стан мира проведут онлайн-конференцию, в рамках которой они будут обсуждать вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также вопросы, связанные с разработкой вакцины. Помимо этого, будет опубликована важная статистика из разных стран, а в РФ состоится заседание правительства, однако оно пройдет без премьер-министра Мишустина, так как у него обнаружили коронавирус.
Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.
Понедельник, 4 мая
– Cаммит мировых лидеров
Саммит будет организован в формате видео-конференции. В этот раз он пройдет под председательством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Во время саммита лидеры стран будут обсуждать актуальные вопросы, связанные с ситуацией вокруг эпидемии коронавируса и его последствий для экономики.
– Будет опубликована важная статистика
В частности, будут опубликованы такие данные по США за март, как заказы на промышленные товары, а также уточненные данные о заказах на товары длительного пользования. Помимо этого, будет опубликован уточненный PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за апрель.
Вторник, 5 мая
– Выйдет статистика по США
В частности, будут опубликованы данные по торговому балансу США за март. Как прогнозируют эксперты, дефицит торгового баланса достигнет отметки в $41 миллиард.
Среда, 6 мая
– Банк РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике
Банк РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике в условиях эпидемии коронавируса, которая оказывает влияние на рынки и на общую ситуацию в экономике не только в нашей стране, но и во всем мире.
Четверг, 7 мая
– Заседание правительства РФ
Несмотря на то, что у премьер-министра Михаила Мишустина был обнаружен коронавирус, и в настоящий момент премьер-министр находится в больнице под наблюдением врачей, заседание правительства РФ состоится 7 мая в штатном режиме. Заседание будет проходить без участия премьер-министра.
– Будет опубликована важная статистика
В частности, будет обнародована информация по уровню инфляции в РФ в апреле. Помимо этого, выйдут данные о торговом балансе Китая за апрель.
– Еврокомиссия опубликует экономические прогнозы
Из-за эпидемии коронавируса экономика Еврозоны, а также других стран мира, оказалась в состоянии рецессии. Пострадали практически все отрасли, вырос уровень безработицы. Все эти аспекты будут отражены в экономических прогнозах Еврокомиссии.
Пятница, 8 мая
– США опубликуют важную статистику за апрель
В частности, будут опубликованы такие данные, как число рабочих мест вне сельскохозяйственного секторе, а также уровень безработицы.
– Видеоконференция министров финансов еврозоны
Ранее министры финансов стран Евросоюза согласовали антикризисный план поддержки экономики в условиях коронавируса. В частности, были определены меры по поддержке малого бизнеса, а также безработных и малоимущих слоев населения.
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