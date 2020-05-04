Медики выяснили, могут ли лекарства от гипертонии влиять на протекание COVID-19

04.05.2020, 9:09, Разное

Медики решили выяснить, могут ли препараты от гипертонии воздействовать на протекание COVID-19 или увеличивать вероятность заражения новым вирусом. Для этого были изучены данные свыше 12 000 пациентов, страдающих от высокого кровяного давления.

Эксперты, представляющие Медицинскую школу Нью-Йоркского университета Гроссмана, начали проведение исследования в ответ на заявление Американской кардиологической ассоциации, обеспокоенной заболеваемостью коронавирусом, наблюдающейся среди гипертоников. В рамках работы была проведена идентификация 12 594 пациентов с положительными результатами теста COVID-19.

Анализ данных показал, что распространенные препараты для лечения гипертонии, такие как блокаторы ангиотензиновых рецепторов, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, бета-блокаторы, риска заражения коронавирусом не увеличивали и не влияли на тяжесть течения заболевания.

Взаимосвязь между применяемыми лекарствами от высокого кровяного давления и COVID-19 – критическая проблема, поскольку практически половина взрослых жителей США жалуется на гипертонию, а люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, являются более уязвимыми к инфекции, – заметил доктор Хармони Рейнольдс, возглавляющий исследования.