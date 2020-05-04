 

«За каждое слово ответите!»: Рудковская пригрозила блогерам судом из-за слухов о «психическом расстройстве» у ее сына

04.05.2020, 9:09, Разное

Яна Рудковская резко отреагировала на недавно появившиеся слухи о «психическом расстройстве» у ее сына Александра. Известный продюсер не желает оставлять без внимания подобные заявления и планирует через суд заставить блогеров «ответить за каждое слово».
Несколько дней назад в прессе появилась информация, якобы предоставленная специалистами, которые «заметили» у семилетнего сына Яны Рудковской и Александра Плющеко проявление «психического расстройства». В ответ на это музыкальный продюсер заявила, ее ребенок полностью здоров, а тем, кто распространяет подобные фейковые сведения должно быть стыдно. Однако у болгеров, «охотящихся» за сенсациями, уверена знаменитость, отсутствуют человеческие качества, поэтому чувство стыда им не присуще.

Рудковская уже связалась с адвокатом Добровинским и попросила его помочь притянуть виновных к ответственности через суд. Телезвезда в личном Telegram-канале заявила, что не намерена прощать обидчиков, поскольку поражена «вульгарной нечистоплотностью» журналистов.

Ранее некоторые сайты обнародовали информацию о якобы диагностированном у Плющенко-младшего синдроме Аспергера. Данное заболевание в РФ официально не зарегистрировано, и его из-за отсутствия четких критериев часто путают с аутизмом. Рудковская не раз обращалась к редакторам с просьбой удалить эти публикации, но никто до сих пор не отреагировал.



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