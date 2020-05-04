Известны технические параметры смартфона Realme X3 SuperZoom

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04.05.2020, 9:09, Разное

В интернете можно увидеть ранее обнародованное изображение нового смартфона Realme X3 SuperZoom. Инсайдеры поделились свежими данными, которые касаются технического оснащения гаджета.
Информаторы сообщали, что новый мобильный гаджет китайского бренда Realme будет называться X3 SuperZoom. Эта информация подтвердилась регулятором из Индии BIS, а также смартфон прошел сертификацию Bluetooth SIG. Новый девайс оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 855+. Чип поспособствует обеспечению хорошей производительности и сохранении стоимости на приемлемом уровне.

Источники сообщают, что Realme X3 SuperZoom станет функционировать от аккумуляторной батареи объемом 4200 мАч. Стоит отметить наличие оперативной зарядки 30 Вт, 12 Гб ОЗУ, операционную систему Android 10 и опцию Bluetooth 5.1. Официальная презентация мобильного устройства состоится уже в мае нынешнего года.



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