Попова назвала невозможным полное завершение распространения коронавируса

04.05.2020, 9:08, Новости дня

Говорить о полном прекращении распространения коронавируса сегодня невозможно вне зависимости от принятых мер, несмотря на все принятые меры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сохраняются риски появления новых очагов заражения.

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна. Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», – объяснила Попова в эфире «Россия 24».

Ранее заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев назвал способ разорвать цепочку заражений коронавируса.