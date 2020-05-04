 

Татьяна Навка отобразила в ролике значимые моменты в жизни старшей дочери за 20 лет

04.05.2020, 8:53, Разное

Татьяна Навка продемонстрировала в ролике жизнь своей старшей дочери Александры, недавно отметившей 20-летие. В видеоподборку вошли архивные и недавние фотографии девушки.

Навка показала, какой ее старшая дочь, рожденная в браке с Александром Жулиным, выглядела в младенчестве, в подростковом возрасте, и какой стала сейчас. Судя по снимкам, наследница олимпийской чемпионки, с детства являлась разносторонней личностью – она занималась спортом, увлекалась музыкой. Свой ролик фигуристка назвала «Жизнь. Все, что случилось за эти 20 лет».

Поклонники с восторгом отозвались о новой Instagram-публикации Навки, признав видеоподборку фотографий очень трогательной. Звездная мать и ее дочь получили массу комплиментов от фолловеров, отметивших их красоту и нежность.
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