Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае
04.05.2020, 8:51, Новости дня
Период с 6 по 8 мая, который объявили нерабочим из-за ситуации с коронавирусом, должен оплачиваться в обычном размере, сообщили в пресс-службе Роструда.
Зарплату россиянам выплатят по такому же принципу, как и в предыдущем месяце, который был объявлен полностью нерабочим, передает ТАСС.
«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», – заявили в Роструде.
Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются календарными выходными в связи с праздниками Весны и Труда, а также Дня Победы.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о продлении ограничений в связи с коронавирусом до 11 мая. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила усиление ограничительных мер после 11 мая, если россияне будут нарушать режим самоизоляции на майские праздники.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет