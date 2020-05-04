Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае

04.05.2020, 8:51, Новости дня

Период с 6 по 8 мая, который объявили нерабочим из-за ситуации с коронавирусом, должен оплачиваться в обычном размере, сообщили в пресс-службе Роструда.

Зарплату россиянам выплатят по такому же принципу, как и в предыдущем месяце, который был объявлен полностью нерабочим, передает ТАСС.

«То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», – заявили в Роструде.

Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая являются календарными выходными в связи с праздниками Весны и Труда, а также Дня Победы.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о продлении ограничений в связи с коронавирусом до 11 мая. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила усиление ограничительных мер после 11 мая, если россияне будут нарушать режим самоизоляции на майские праздники.