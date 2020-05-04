 

Заблудившихся под Магаданом туристов наказали за нарушение самоизоляции

04.05.2020, 8:51, Новости дня

Полицейские на Колыме выписали административные протоколы о нарушении режима самоизоляции туристам, заблудившимся 2 мая в районе Марчеканской сопки под Магаданом, сообщило областное управление МВД.

Сигнал о том, что группа туристов потерялась из-за метели, поступил вечером 2 мая. Спасателям туристы дозвонились сами и передали данные своего местоположения. Спустя несколько часов пострадавших обнаружили и привезли в областной центр, сообщается на сайте ведомства.

«В отношении граждан составлены административные протоколы… Материалы будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения», – говорится в сообщении.

С 18 марта в Магаданской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, предусматривающий обязательную самоизоляцию.



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