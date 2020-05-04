 

Коронавирус разрушил грандиозные планы Риты Дакоты

04.05.2020, 8:50, Разное

Певица Рита Дакота обратилась к своим поклонникам с просьбой подождать выхода альбома. Артистка объяснила, что постарается выпускать одну песню за другой, но с небольшой задержкой.

17 апреля вышел первый сингл Риты Дакоты, записанный на самоизоляции. Трек получил название “Косуха”. Певица признается, что записать песню на студии или снять короткометражный клип – очень сложная задача, практически невыполнимая в условиях карантина. Докате в этом плане очень повезло, ведь она живет в одном доме со своими музыкантами, поэтому все, что нужно для творчества, у нее под рукой.

Рита поделилась со своими подписчиками кадрами, на которых видно, как проходит запись синглов в домашних условиях. Для того, чтобы посторонние шумы не мешали качественной записи звука, музыканты используют одежду самой Дакоты.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Янв 2019 в 12:05 PST

“Микрофон приходится накрывать кофтой”, – пояснила Рита.

Планировалось, что певица сможет презентовать новый альбом в мае. Дакота пока не признается, получится ли уложиться в срок. Более того, звезда анонсировала, что готовит новую концертную программу, значительно отличающуюся от привычных ей выступлений. По словам Риты, программа будет завершена масштабным концертом 4 декабря.

Несмотря на все старания певицы и ее команды, полностью свести весь альбом дома не получается. Треки “Раздеты”, “Черный ром” и “Идеальная погода” будут ждать открытия студий.

“Мы пробовали 100 раз, получается гораздо слабее, чем студийная запись, просто инородное тело”, – прокомментировала новость Дакота.

Стоит отметить, что сингл, вышедший первым, успел задеть фанатов и вызвать бурю эмоций. Фраза из этой песни разлетелась по интернету с неслыханной скоростью. Некоторые поклонники слишком серьезно отнеслись к словам “снимай кожу ***, я сошью себе косуху”. Фанаты предположили, что таким способом Рита хотела напомнить о своем отношении к бывшему мужу Владу Соколовскому.



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