Медики назвали способы эффективной чистки печени в домашних условиях

04.05.2020, 8:30, Разное

Печень осуществляет очень важные функции в организме человека, поэтому необходимо постоянно следить за ее состоянием. Медики проинформировали, как эффективно можно почистить орган в домашних условиях.

Печень является единственным органом, способным к самоочищению. Однако, в случае злоупотребления человеком вредными привычками, такими как курение, чрезмерное употребление алкогольных напитков и жирной пищи, она может самостоятельно не справляться со своими функциями. Медики подчеркивают опасность проведения очищения органа в домашних условиях без консультации специалистов. Они рекомендуют перед процедурой сдать все необходимые анализы. Ощущение боли в правом подреберье, желтизна глаз и кожи, потемнение мочи и осветление кала, зуд, отечность, кровоточивость, усталость и дрожание рук, по информации врачей, являются поводами для проведения очистки печени. Такую процедуру можно осуществить, используя специальные медикаменты, однако назначить их может только доктор, определяющий необходимую дозировку для каждого случая.

Очистить печень можно также с использованием народных средств, а именно настойки шиповника, увеличивающей выработку желчи и уменьшающей тонус желчных протоков. Также эффективна настойка пижмы обыкновенной, уменьшающая вязкость и увеличивающая выработку желчи. Для действенности процесса необходимо обязательно соблюдать диету.