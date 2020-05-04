Россияне рассказали об увлечениях во время самоизоляции

04.05.2020, 8:30, Новости дня

У каждого пятого россиянина появилось новое увлечение на самоизоляции, свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие 4 тыс. граждан из всех регионов России. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответа на вопрос, передает RT.

Почти треть (31%) опрошенных в качестве хобби указали «Просмотр фильмов и сериалов». Увлеклись чтением 20% россиян, а освоить новую профессию решились 18% респондентов.

Еще 14% респондентов начали заниматься спортом, а 12% увлеклись играми.

Ранее аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем россияне планируют заняться сразу после окончания режима самоизоляции.